Scuola di Kung Fu del Maestro De Palma, cinque atleti ai Campionati Assoluti Italiani

Sabato 2 aprile al Pala Invent di Jesolo di la Scuola di Kung Fu del Maestro Carmine De Palma, con le sedi a Vasto, Termoli e Petacciato ha partecipato al Campionato Italiano “Criterium 2022” della FederKombat (Federazione Italiana Kick Boxing, Muay Thai, Savate) nella specialità Kick Light. Dopo le qualificazioni degli atleti nelle fasi regionali e interregionali, con in gara i primi 8 atleti classificati per ogni regione, ecco i piazzamenti:

terza classificata Lisa Fiore (Categoria Seniores–55 Kg), quarti classificati Michele Di Biase (Categoria OCadet 13/15 anni-69 Kg), Manuel Caruso (Categoria Juniores 16/19 anni-69 Kg), Angelo Zucaro (Categoria Juniores 16/19 anni-79 Kg) e Giovanni Camelo (Ycad 10/12 anni-37 Kg).

A chiusura gara solo i primi 4 di ogni categoria hanno passato il turno e si sono qualificati per il Campionato Italiano Assoluto che si terrà di nuovo a Jesolo dal 19 al 22 maggio prossimi.

Il Maestro De Palma si dice orgoglioso dei risultati dei suoi atleti, i quali si sono dimostrati maturi e preparati per l’importante competizione. Gli atleti in partenza per Jesolo erano 11, tra questi 6 alla prima esperienza, tutti motivati e determinati. Per Chiara Tavani, Thomas Camelo, Giada De Palma, Vincenzo Verretti, Gioele Pasciullo e Alessio Coppa il sogno di passare alla fase conclusiva nazionale è rimandato.

Ora si torna in palestra ad allenarsi, nell’obiettivo di migliorarsi e crescere in vista delle prossime gare.