Medaglia di bronzo per Rosario Menna ai Campionati Italiani di Muay Thai

Officina 84 Muay Thai si è resa ancora protagonista di uno sport vincente e di qualità.

Ai Campionati Italiani di Muay Thai il giovane Rosario Menna, guidato dal maestro Ivano Siviero, si aggiudica un meritatissimo bronzo.

Rosario, appena 13 anni, ha dimostrato talento, abilità, rispetto delle regole e grande grinta.

Riportiamo le parole piene di entusiasmo del suo allenatore: “Sono molto contento del risultato ottenuto, abbiamo fatto un quarto di finale stravincendo, peccato per la semifinale in cui abbiamo incontrato un ragazzo con maggior esperienza che ci ha dato davvero filo da torcere. In conclusione sono molto fiero di Rosario, adesso ci prepariamo per i prossimi impegni tra cui il Fight Clubbing a Pescara, l’evento di sport da combattimento più grande in Italia, in seguito anche eventi di tenuta locale a Monteodorisio, per poi riprendere gli allenamenti annuali con l’obiettivo di vincere la medaglia d’oro ai prossimi campionati”.

Insomma un’inarrestabile voglia di vincere attraverso sacrificio e sudore che ripagano sempre.