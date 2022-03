"Incontri ravvicinati col nostro cibo", appuntamento con il Gruppo di Acquisto Solidale Vasto

Al via il nuovo ciclo di incontri da remoto con i fornitori del Gruppo di Acquisto Solidale GAS_VASTO dal titolo "Incontri ravvicinati col nostro cibo", consolidando una formula già efficacemente sperimentata lo scorso anno, e volta a far conoscere meglio la realtà produttiva di chi sceglie l'agroecologia nel contesto di un'economia solidale.

Domenica 20 marzo, alle ore 17, il GAS Vasto incontrerà Nicola e Antonio Aquilano della Biofattoria Licineto di Celenza sul Trigno, che produce con metodo biologico: Olio extra-vergine di oliva biologico e D.O.P. “Colline Teatine”, Miele di Sulla e Millefiori, Sottoli in olio extra-vergine di oliva, Composte di frutta dolcificate con miele, Origano selvatico, Ventricina vastese. Sarà l'occasione per conoscere in maniera più approfondita una delle aziende agricole del nostro territorio a vocazione biologica. L'incontro è aperto alla cittadinanza.

Introdurrà l'incontro Sara Stanisci.

La partecipazione all'incontro su piattaforma Jitsi MEET è gratuita accedendo al seguente link, e seguendo le informazioni di reindirizzo (clicca qui)