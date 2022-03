A Vasto l'Europeo Under 20 maschile di pallavolo

Saranno Vasto e Montesilvano ad ospitare a fine estate la prestigiosa competizione dell'Europeo Under 20 di pallavolo maschile. Ieri, ad anticipare la ‘location’ abruzzese era stata la consigliera regionale vastese Sabrina Bocchino (Lega).

Accolgo con grande soddisfazione la notizia che tra le città abruzzesi scelte per il Campionato Europeo Under 20 di pallavolo maschile c’è anche la nostra città - dice il sindaco Francesco Menna -. In Consiglio regionale è stato approvato un emendamento che determina la copertura finanziaria per l'organizzazione, il prossimo settembre, del Campionato sportivo. Nei mesi scorsi - ha aggiunto Menna - ho inviato al presidente Marsilio, all’assessore regionale allo Sport e al Comitato Regionale Fipav Abruzzo una lettera in cui candidavo Vasto per ospitare l’evento sportivo, sfruttando strutture come il PalaBCC, impianto tra i più prestigiosi, per disputare le gare sportive”.

"Sono emozionatissimo - ha dichiarato l’assessore allo Sport, Carlo Della Penna - abbiamo lavorato per rendere questa manifestazione un evento storico nel genere. Devo ringraziare in primis la Regione Abruzzo, ed in particolare il presidente Marsilio e l’assessore Liris, la consigliera Bocchino ed il dott. Terenzio Rucci, dello Staff di Presidenza. Insieme al sindaco Menna, abbiamo presentato la richiesta di candidatura di Vasto per lo svolgimento del Campionato Europeo U20 nella nostra città e siamo contentissimi per aver reso possibile l’inizio di questa avventura. Un turismo sportivo diverso è possibile e come amministrazione stiamo promuovendo tante manifestazioni agonistiche. Tutte iniziative che possono valorizzare le unicità naturalistiche del nostro territorio e mostrare la bellezza della città. Un grazie speciale, inoltre, a tutto lo staff Fipav”.