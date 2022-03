Terminata la demolizione dell'Hotel Sabrina

Oggi è un giorno triste per i vastesi, specialmente per le generazioni dal ’70 al ’90, si è ultimata la demolizione dell’Hotel Sabrina sito a Vasto Marina, con un nuovo progetto di riqualificazione in struttura residenziale con 48 appartamenti vista mare.

E fin qua nulla di strano se volessimo parlare di un settore, quello alberghiero, compromesso dalla crisi economica e post-pandemica che ha visto numerose attività chiudere i battenti definitivamente.

Qui no, qui c’è un pezzo di Vasto che muore e che raccontava il turismo fiorente che negli ultimi anni si è affievolito.

L’Hotel Sabrina, creato e gestito dalla Famiglia Baiocco, non solo era luogo di ritrovo per giovani e più adulti ma era anche la tappa fissa di Remo Gaspari per trascorrere le ferie, e quindi crocevia di incontri e riunioni, fino ad arrivare ai cenoni e alla rinomata discoteca “Piccolo Mondo” che ha visto divertirsi generazioni di adolescenti old style.

Insomma, tutto passa, ma concedeteci un po’ di nostalgia che ci riporta alla mente gli anni d’oro di Vasto. Si apre un nuovo capitolo e ci auguriamo che con esso possa rifiorire anche una buona offerta turistica, perché a Vasto siamo sempre turisti, anche nella vita quotidiana.