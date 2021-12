Vasto Volley ancora vincente: la forza del gruppo

L’importanza del gruppo! Spesso questa parola viene utilizzata come un qualcosa in più che viene fuori da situazioni difficili e complicate. Ed è quello che si è verificato nell’ultimo week end per la Vasto Volley.

Le squadre di 1^ e 2^ Divisione femminile, causa infortuni e influenze, sono scese in campo rimaneggiate, giocando addirittura con elementi fuori dai loro ruoli convenzionali, ma il risultato è stato più che positivo. Le ragazze che avevano avuto meno spazio in questa prima parte di stagione sono state le vere protagoniste di 2 vittorie decisive ai fini della classifica.

Infatti, al termine del 2021 sportivo, la Vasto Volley è sola al comando delle classifiche di tutti e due i campionati.

Un’ultima prova, giovedì 23 dicembre, verrà affrontata contro la forte Under 16 del Francavilla per decidere il roster della fase Gold che si disputerà dopo le festività.

Tra tutte vanno segnalate le prove delle schiacciatrici Lia Castrigno e Sara Verna, quest’ultima in particolare modo vera mattatrice della partita contro l’Orsogna, ha dimostrato sicurezza come ruolo di opposta terminando la gara con un bottino di ben 16 punti.