Casalbordino, una vivace anti vigilia di Natale di festa

A due giorni dal Natale il 23 dicembre Casalbordino vivrà una delle giornate clou del calendario natalizio predisposto dall’Amministrazione Comunale con associazioni e privati cittadini.

Oltre l’evento sportivo organizzato dalla Polisportiva Casalbike dalle ore 15 a Largo del Forte, a pochi passi dalla centralissima Piazza Umberto I e all’ombra della torre civica, torna il “Mercatino dell’Hobby” organizzato dall’Associazione Hobbisti. La vivace e tenace associazione ormai punto di riferimento essenziale della vita sociale casalese. Sarà possibile apprezzare ed acquistare il frutto del lavoro artigianale e della sapiente arte delle hobbiste.

Alle 17.00 presso il Parco della Convivialità lungo Corso Garibaldi immancabile appuntamento per ogni periodo natalizio: l’arrivo di Babbo Natale. All’evento organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune di Casalbordino ci sarà «la partecipazione straordinaria del Circo Incantato», rende noto la Pro Loco, «con il villaggio viaggiante dei Folletti, la casa di Babbo Natale, la sfera di neve gigante, i magici elfi giocolieri e tante altre sorprese» per bambini e ragazzi di ogni età.