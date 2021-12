'Mandamento Tour', decima edizione dedicata a Carlo Spinelli, Nicola Colameo e Paolo Pepe

asalbordino vuole rilanciarsi con il podismo e l’occasione si materializza giusto fra qualche giorno (domenica 19 dicembre) con il ritorno del Mandamento Tour che lo scorso anno si è dovuto prendere un anno di pausa per via dell’emergenza Covid-19.

Per quanto concerne i molteplici dettagli organizzativi e il lavoro nel dietro le quinte dell’allenamento collettivo non competitivo più partecipato d’Abruzzo, a prendersene cura sarà come da tradizione l’Asd Runners Casalbordino di Eric D’Ercole in collaborazione con l’Avis Casalbordino e con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Casalbordino e di quella di Pollutri.

Già fissato il limite massimo di partecipazione alla quota di 200 con il raduno fissato alle 8:45 davanti alla Basilica Madonna dei Miracoli. Dopo lo start previsto alle 9:30, tutti di corsa ad andatura libera su un tracciato panoramico di 22,5 chilometri che coinvolgerà per i comuni di Casalbordino, Pollutri e Scerni.

“Stiamo lavorando affinché questo gradito ritorno del Mandamento Tour – spiega Eric D’Ercole – si potesse svolgere nel migliore dei modi e con tutte le procedure di sicurezza anti-contagio come da normative vigenti del Governo. L’appuntamento di quest’anno lo abbiamo voluto dedicare ai compianti Carlo Spinelli di Casalbordino, Nicola Colameo di Guilmi e Paolo Pepe di Pollutri che hanno perso la vita nel tragico incidente sul lavoro nel dicembre 2020. Per questo triste anniversario, prima della partenza faremo un momento di raccoglimento e di preghiera con il Priore della Basilica, Don Paolo Lemme, unitamente ai familiari dei tre lavoratori per sensibilizzare il tema della disgrazia che non deve mai più ripetersi. Poi spazio al momento della festa dove non vediamo l’ora di soddisfare in pieno l’entusiasmo dei partecipanti che riceveranno il pacco gara e la medaglia celebrativa di questa decima edizione”.