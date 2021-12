Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana: l'onorificenza conferita a Christian Lalla

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana: l'onorificenza è stata conferita, per il tramite di Armando Forgione, Prefetto di Chieti, al giornalista vastese Christian Lalla.

"Dedico questo meraviglioso ed emozionante traguardo a mio padre Ugo Lalla e a mia madre Renata Ferrari per avermi educato al rispetto del prossimo, indicandomi, sin da bambino, la giusta strada per diventare un uomo. Grazie a loro sono maturati in me sentimenti di giustizia e verità che hanno reso possibile questo traguardo. Ringrazio tutte le persone che nella vita mi sono state accanto aiutandomi a sorpassare i momenti più tristi e difficili", ha commentato Lalla.