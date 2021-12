Tre squlli nel finale: la Vastese torna al successo con l'Aurora Alto Casertano

Tre squlli nei minuti finali della partita, quando lo 'spettro' di un nuovo passaggio a vuoto aleggiava su un Aragona pressoché deserto (altra gara a porte chiuse): per la Vastese è una salutare boccata d'ossigeno quella arrivata dalla sfida interna del turno infrasettimanale festivo dell'8 dicembre valido per la 13^ di andata, con l'Aurora Alto Casertano, matricola e fanalino di coda del Girone F di Serie D.

Punteggio finale 3-0 per i biancorossi di mister Fulvio D'Adderio, grazie alle reti realizzate da Monza, al 36' del secondo tempo, da Alessandro, 5 minuti dopo, e all'ultimo minuto da Alonzi. Tre punti conquistati che proiettano a quota 14 in classifica Di Filippo e compagni che devono pure recuperare il match casalingo con il Montegiorgio.

Respira la Vastese che può preparare così con maggiore tranquillità la prossima, difficile trasferta di Fiuggi, contro la squadra che occupa il terzo posto della graduatoria.

Presenza in distinta, nel gruppo, per l'ultimo arrivato Cristian Stivaletta (ritorno in biancorosso per lui), l'ora del (ri)debutto è soltanto rimandata.