Casalbordino, premiati i migliori alunni della scuola secondaria di primo grado

Si è tenuta presso l’aula consiliare del Comune di Casalbordino la cerimonia di premiazione di “Onore al merito”, l’iniziativa giunta al quinto anno con la quale l’amministrazione comunale celebra i migliori alunni del territorio.

Il sindaco Filippo Marinucci, il vicesindaco e assessore all’istruzione Carla Zinni e l’assessore alle politiche giovanili Umberto D’Agostino martedì 7 dicembre alle ore 17 hanno consegnato gli attestati di premiazione alle ragazze e ai ragazzi che hanno ottenuto le votazioni più alte agli esami conclusivi del ciclo di studi della scuola secondaria di primo grado quest’anno. Il 27 dicembre si terrà la cerimonia di premiazione per le maturande e i maturandi del 2021.

Le alunne e gli alunni premiati il 7 dicembre sono stati Arianna Grasso, Federica Massa, Giulia Del Re, Michelangelo Grimaldi, Antonio Alberto Romano, Alessandra Ulisse, Francesca D’Aurizio, Luisiana Ferri, Ilaria Raffaella Codastefano, Beatrice Pizzuto, Lidia Ruzzi, Flavia Stano, Melissa Colapietra, Antonio Ruzzi, Lorenzo Iuliano, Giorgia Marini, Sara De Cinque, Desirée Di Bartolomeo e Giulia Rose Massa.

«Nel quinto anno dall’istituzione di “Onore al merito”, iniziativa che ho fortemente voluto quale Assessore all’Istruzione del Comune di Casalbordino, per premiare i ragazzi e le ragazze che si distinguono a scuola per la loro preparazione – sottolinea l’assessore - il numero dei premiati è cresciuto: sono ben diciannove coloro i quali quest’anno, all’esame di terza media, hanno ottenuto una votazione di 9, 10 e 10 e lode. Non voglio dire che l’istituzione del premio abbia incentivato lo studio, ma è importante sottolineare come chi mette impegno e dedizione a scuola, deve essere motivato, così da contribuire alla crescita delle nuove generazioni che sono il futuro del nostro Paese».