Vastese senza continuità: la Recanatese s'impone 3-1

Anticipo del sabato senza gioia per la Vastese, sconfitta con il punteggio di 3-1, allo Stadio 'Guido Tebaldi', da una Recanatese solida e ben messa in campo abile ad approfittare anche degli svarioni biancorossi che hanno agevolato le realizzazioni dei primi due gol.

Dopo la vittoria con la Sambenedettese all'Aragona ed il pari acciuffato all'ultimo secondo a Pineto, non riesce a trovare la continuità di risultati la squadra di mister Fulvio D'Adderio che lascia l'intera posta in palio ad una squadra che prosegue spedita la sua marcia nell'alta classifica, con il secondo posto occupato alle spalle della capolista solitaria del girone F di Serie D, il Trastevere.

Chiusa la prima frazione di gara sotto di un gol, quello realizzato al 6' da Sbaffo, la Vastese subiva in avvio di ripresa, al 1', il raddoppio di Raparo ed al 18' il gol del 3-0 messo a segno da Minicucci. La marcatura del solito Alessandro (sesto gol personale per lui) al 31' rendeva meno pesante il passivo per la truppa del patron Bolami.

La Vastese tornerà in campo mercoledì, nel turno festivo infrasettimanale casalingo dell’8 dicembre contro il fanalino di coda Aurora Alto Casertano.

Recanatese-Vastese 3-1

Reti: 6′ Sbaffo, 1′ st Raparo, 18′ st Minicucci, 31′ st Alessandro

Recanatese: Urbietis, Somma, Capitani, Gomez, Pacciardi, Ferrante, Minicucci, Raparo, Minella, Sbaffo, Giampaolo. A disp. Amadio, Alessandretti, Ascani, Marafini, Guercio, Pasquini, Sopranzzetti, Grieco, Defendi. All. Pagliari G.

Vastese: Di Rienzo, Ceccacci, Altobelli, Lenoci, De Angelis, Diallo, Scafetta, Agnello, Alonzi, Alessandro, Monza. A disp. Di Feo, Marianelli, Romanucci, Attili, Sansone, Bolami, Panaioli, Di Bello, Barbetta. All. D’Adderio

Arbitro: Mallardi di Bari (D’Alessandris di Frosinone e Brizzi di Aprilia)