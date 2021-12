Istituto Agrario Scerni, Open Day a dicembre e gennaio

“Esiste un solo bene, la conoscenza, e un solo male, l’ignoranza” ammoniva il filosofo greco Socrate. Una società che coltiva la conoscenza e combatte l’ignoranza, millenni dopo, è quindi la più ricca e viva possibile. Affonda le radici nella sua storia costruendo l’avvenire e coltivando il miglior presente possibile. La scuola, tempio dell’educazione e della cultura, diventa così uno dei luoghi fondamentali, preziosi, indispensabili. In molte città e paesi ci sono scuole ed università che sono simboli della comunità, in cui la storia e il presente del territorio si rispecchiano e le sentono come parte fondamentale della propria identità. Città conosciute per l’università, per la scuola, dove si intervallano – anche da secoli – storie, vite, momenti fondamentali di una storia che ognuno sente propria.

L’Istituto Agrario di Scerni, con la sua storia ormai più che secolare, punto di riferimento non solo per il vastese ma anche per alunni provenienti da altre regioni, è uno di questi. La storia della comunità di Scerni, la sua importante vocazione agricola si intrecciano e fecondano con la scuola, le sue ricchezze e la sua vocazione al futuro e alla valorizzazione del territorio. L’espressione “Scuole aperte”, Open Day all’inglese come ormai è prassi diffusa, è l’essenza stessa delle direttrici quotidiane della scuola.

“Da sempre l’Agrario di Scerni rappresenta il cuore pulsante del nostro paese e dell’economia agraria del nostro territorio” sottolineano il sindaco Daniele Carlucci e la delegata all’istruzione Mariaconcetta Di Blasio che ricordano come rappresenta “un patrimonio scolastico capace di formare le nuove generazioni alle prossime sfide del lavoro oltre ad essere una scuola sicura, dotata di ogni servizio e pronta ad ascoltare ogni esigenza familiare”. Un istituto dotato di un “convitto moderno e attrezzature idonee e necessarie all'attuale formazione”.

Carlucci e Di Blasio invitano “tutti i ragazzi, accompagnati dai loro genitori, a visitare e conoscere la realtà dell'Agrario e a sceglierla, per garantire agli studenti un ottimo percorso di formazione e studi” in occasione dei tre Open Day del mese di dicembre e gennaio. Giornate, rende noto l’Istituto Agrario stesso, “completamente dedicate ai nuovi iscritti e alle loro famiglie, durante le quali sarà possibile conoscere la scuola, gli insegnanti, l’organizzazione didattica, le attività progettuali e laboratoriali”.

I tre Open Day si terranno il 5 dicembre, il 19 dicembre e il 16 gennaio dalle ore 9.30 alle ore 17.30.