Centro Ginnico Vastola, ripartono i corsi

n rampa di lancio i corsi proposti dal Centro Ginnico Vastola, in via del Porto 20 a Vasto (locali adiacenti il supermercato Conad).

Iscrizioni aperte per le lezioni di judo, difesa personale in rosa, ginnastica dolce, ginnastica per adulti e ginnastica funzionale. E’ fissata a lunedì 30 agosto la ripartenza.

Impegnato in prima battuta è il maestro Aniello Vastola per un rinnovato impegno su più fronti ed in particolare per il settore del judo, chiamando a raccolta i tanti ragazzi che nel corso degli anni sono cresciuti e maturati, anche grazie ai valori di questa disciplina, e pronto ad accoglierne di nuovi, a cominciare dalle età più piccole.

Resterà sempre viva e foriera di ulteriori incontri ed “abbracci” anche la collaborazione, da anni ormai in atto con ii maestro Gianni Maddaloni, cintura nera VII Dan, vera e propria icona del judo nazionale ed internazionale, fautore di una realtà sportiva e luogo di formazione ed educazione consolidato, con la sua palestra Star Judo, in uno dei quartieri più difficili di Napoli, ovvero Scampia. Verrà riproposto il ‘Percorso Maddaloni‘, già lanciato con successo proprio da Vastola. Le regole e le peculiarità del judo, naturalmente, saranno al centro dell’attenzione, sempre ribadendo i concetti di una disciplina che si fonda prima di tutto sul rispetto per l’avversario, favorendo la socializzazione, migliorando l’equilibrio mentale e fisico, l’elasticità, la resistenza e la forza, tendendo ad uno sviluppo armonioso delle capacità motorie. “Uno sport per tutti, dai più piccoli e, perché no, fino a 100 anni!”, ama ripetere Vastola.

Altra collaborazione di prestigio, poi, quella con la Yuki Onlus.

Informazioni ulteriori e iscrizioni: 339-5873187.