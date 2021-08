Incontro con Michele Cappa, candidato al Consiglio Comunale

Oggi, con inizio alle ore 18.30, presso il circolo socio-culturale Sant'Antonio Abate il candidato alla carica di consigliere comunale di Vasto con la Lega, Michele Cappa, insieme al candidato sindaco del centro destra, l'avv. Guido Giangiacomo, incontreranno i centocinquanta soci del circolo ma le porte ovviamente saranno aperte a tutti i residenti. Verranno sviscerate ed analizzate le problematiche che da sempre attanagliano uno dei quartieri periferici più popolosi della città.

"Ho deciso di candidarmi, per dare un contributo di idee. La mia scelta parte da lontano, dalla scorsa estate quando insieme ad un amico abbiamo fatto dei ragionamenti sul futuro che vorremmo dare a questa città. Ho decido di iniziare la campagna elettorale da Sant'Antonio Abate, il mio quartiere da 15 anni, e sono convinto che insieme a Guido, quale prossimo sindaco di Vasto, riusciremo a dare risposte concrete ma non solo a loro, bensì a tutta la città. Il nostro progetto si svilupperà nei prossimi dieci anni. Proprio così, per risolvere i gravi problemi di Vasto serviranno almeno due legislature. La cosa bella è che sappiamo esattamente cosa fare e come farlo".