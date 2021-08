Anche quest’anno Luca Di Tizio indosserà la maglia numero 9 di Vasto Basket

Luca Di Tizio, sarà anche quest’anno alla corte del presidente Spadaccini. Ormai vastese d’adozione, Luca è diventata una certezza per il movimento cestistico biancorosso.

Cresciuto a pane e Basket, dal 2010 è qui a Vasto decidendo di passare la sua vita qui nella nostra città, diventando quindi un punto di riferimento per la nostra maglia.

Cambiano le categorie, gli allenatori, ma lui c’è sempre e questa volta ritroverà coach Sandro Di Salvatore con il quale ha condiviso delle gioie immense negli anni di serie B. Nell’ultimo campionato (poi stoppato dalla pandemia) si congedò con 10 pt di media ad allacciata in 17 match disputati, per una totalità di 2457 punti in maglia Vasto Basket.

Nel finale della coppa del Centenario, Luca è tornato in campo rispondendo presente alla composizione del roster che affronterà questa stagione prossima all’inizio. E’ stato l’artefice di grandi imprese biancorosse , è stato al fianco dei nostri colori nei momenti più scuri. Luca c’è sempre e sarà sempre uno di noi.

Il consiglio direttivo porge a Luca i migliori in bocca al lupo per la stagione prossima venire, comunicando che prossimamente arriveranno altre conferme che andranno a consolidare lo scacchiere disalvatoriano.