Nicolò Cavuoti titolare con l'Italia Under 19: estate da favola per il giovane vastese

Un’estate da favola. Giugno, luglio e agosto per Nicolò Cavuoti sono stati mesi da incorniciare, prima l’esordio assoluto con la maglia dell’Italia (Under 18), poi il ritiro con il Cagliari (prima squadra) e venerdì ancora una giornata tinta d’azzurro.

Quello dell’Italia Under 19, il tecnico Nunziata lo ha convocato e schierato titolare nel test amichevole vinto 1 a 0 contro i pari età dell’Albania.

Maglia numero 9, schierato da trequartista a ridosso delle punte. In campo solo nel primo tempo (come quasi tutti i suoi compagni) ma i lampi non sono affatto mancati, le solite giocate da applausi confermando di essere una certezza nel panorama del calcio giovanile italiano.

