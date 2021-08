Gioia in casa Vastese Beach Soccer: Antonio Argentieri convocato in nazionale

Il vastese Antonio Argentieri, 21 anni, farà parte dei giocatori convocati dal ct Emiliano Del Duca per il raduno della Nazionale Italiana di Beach Soccer, che si svolgerà a Tirrenia dal 14 al 23 agosto, nel quale il CT valuterà i giocatori da portare con sé per gli Europei che che si terranno in Portogallo dal 9 al 12 Settembre.

Argentieri parteciperà al primo dei due appuntamenti di agosto per le valutazioni del ct.

Al raduno prenderanno parte 20 giocatori. Oltre al giovane vastese, altre novità per il ct: due under 20 del Viareggio BS, Fabio Pugliese e Tommaso Fazzini, e Josep jr Gentilin. "Stiamo cercando energie fresche – spiega il ct Del Duca – e il campionato Under 20, voluta da tutto il movimento, sicuramente ci darà una mano a rinverdire le fila: per dare seguito a un ciclo c’è bisogno di allargare la base della piramide".

Gioia immensa in Vastese Beach Soccer per la convocazione di Antonio Argentieri, ormai loro giocatore fisso: "Finalmente è successo! Uno dei nostri ragazzi è stato convocato dalla Nazionale di mister Del Duca! In bocca al lupo Antonio Argentieri!"