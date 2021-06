'Giochi del Mare 2021', appuntamenti sulle spiagge di Vasto

Da venerdì 4 a martedì prossimo 8 giugno Vasto ospiterà la 18^ edizione dei Giochi del Mare.

La manifestazione è organizzata dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (Fipsas) in collaborazione con la Regione Abruzzo, il Comune di Vasto, il Corpo delle Capitanerie di Porto, la Asl Lanciano Vasto Chieti e la Protezione Civile.

"I Giochi del Mare - ha detto nel corso della conferenza stampa tenutasi a Pescara il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio - rappresentano l'occasione per offrire il volto migliore dell'Abruzzo e far conoscere anche le bellezze del territorio. Si tratta di un evento importante anche a livello sanitario, visto che la Asl Lanciano Vasto Chieti metterà a disposizione medici per effettuare screening che ci spiegano come sia importante fare sport anche per la prevenzione delle malattie cardiovascolari".

L'assessore regionale allo Sport Guido Liris ha aggiunto: "Questo evento è un mix di sport, salute, turismo e sociale. Si tratta di un messaggio forte che la Regione Abruzzo vuole lanciare per ribadire la ricaduta socio economico positiva sui territori dei grandi eventi su cui abbiamo deciso di puntare".

Alla conferenza stampa di presentazione hanno presenziato a Pescara anche il comandante della Direzione Marittima Abruzzo-Molise, capitano di vascello Salvatore Minervino, il presidente regionale del Coni Enzo Imbastaro, la consigliera regionale Sabrina Bocchino e l'assessore allo Sport del Comune di Vasto Carlo Della Penna.

Fonte Ansa