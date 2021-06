Tre Cavalieri della Repubblica nel nostro territorio

Nel 75° anniversario della Repubblica Italiana, nella sede della Prefettura di Chieti hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento di Cavaliere della Repubblica conferito dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dal Prefetto di Chieti Arnaldo Forgione: la dottoressa Maria Pina Sciotti e Roberto Giannavola di Vasto e Italo Innocente Gabriele di San Salvo.

In rappresentanza del Comune di Vasto ha partecipato alla manifestazione il presidente del Consiglio comunale, Elio Baccalà, mentre per San Salvo il Sindaco Tiziana Magnacca.

Nel salone storico del Palazzo del governo, Forgione ha consegnato 14 onorificenze al merito della Repubblica italiana e tre medaglie d'onore.

I premiati con l’onorificenza di cavaliere di tutta la provincia di Chieti sono stati: Settimio Braghetti (Chieti), Gabriele Chiacchiaretta (San Giovanni Teatino), Oscar D'Angelo (Chieti), Roberto D'Annunzio (Chieti), Costanzo Del Vecchio (Chieti), Antonio Ferrante (Chieti), Gabriele Italo Innocente (San Salvo), Carmine Giuseppe Gambino (Chieti), Roberto Giannavola (Vasto), Alessia Michetti (Chieti), Maria Pina Sciotti (Vasto), Mario Taglialatela (San Giovanni Teatino), Mario Valerio (Chieti). Commendatore: Antonio Teti (Chieti). Medaglie d'onore: Teodoro Di Nanno (militare, deceduto, internato in Germania dal 1943 al 1944; premio ritirato del nipote, Angelo Ferrante), Nicola Radomile (militare, deceduto, internato in Germania dal 1943 al 1945; premio ritirato dal figlio, Ernesto Radomile), Antonio De Nardis (militare, deceduto, internato in Germania dal 1943 al 1945; premio ritirato dal figlio, Beniamino De Nardis).