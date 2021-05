Cavuoti convocato nella Nazionale Under 18, i complimenti della Vastese

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Complimenti a Nicolò Cavuoti per la convocazione nella Nazionale Under 18 per l'amichevole Italia-Austria del 4 giugno a Gradisca d'Isonzo.

E un grande in bocca al lupo a lui, ora in forza al Cagliari Primavera dopo il trasferimento dalla Vastese a fine gennaio 2020.

Da tutto il gruppo biancorosso