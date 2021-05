Bentornata Gardensia anche a Vasto #insiemepiùforti

Dopo un anno difficile, in occasione della Settimana Nazionale e della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, si torna a colorare l’Italia e anche Vasto con la Gardenia, il 29 e 30 maggio a Piazza Diomede. Con l’acquisto di unna gardensia si sostiene la ricerca scientifica sulla Sclerosi Multipla e si garantiscono i servizi per le persone con SM sul territorio. E’ questa una delle malattie neurologiche più gravi ma anche più comuni del sistema nervoso centrale. E’ purtroppo imprevedibile, non se ne conoscono le cause e ad oggi non esiste una cura risolutiva.

“Dona anche tu: insieme possiamo fare la differenza”