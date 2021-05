Nicolò Cavuoti in Nazionale: il giovane vastese vestirà la maglia azzurra

C'è il giovane vastese Nicolò Cavuoti, 18 anni compiuti ad aprile, tra i 25 giovani calciatori convocati dal tecnico azzurro Carmine Nunziata per la partita amichevole tra le Nazionali Under 18 di Italia ed Austria che si giocherà venerdì 4 giugno alle 15 allo stadio 'Gino Colaussi' di Gradisca d’Isonzo.

Il raduno inizierà nella città friulana domenica 30 maggio e terminerà con la partita amichevole.

Grande soddisfazione per Cavuoti: il classe 2003, in forza al Cagliari Primavera dalla fine del mese di gennaio del 2020, è cresciuto nella Virtus Vasto per poi passare alla Vastese prima dell'approdo al club rossoblù sardo.