Addio a Pina Fiorito, in lutto la Polizia di Vasto

"Ciao Pina. Sarai sempre nei nostri ricordi": sono i colleghi dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato - Sezione di Vasto, ad annunciare la prematura scomparsa di Giuseppina (Pina) Fiorito, 62 anni, già Assistente Capo della Polizia, per tanti anni in servizio al Commissariato di via Bachelet.

Pina si è spenta ad Ortona, sua città di origine, e sarà qui che nel pomeriggio di domenica 30 maggio, alle 15,30 nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie, saranno celebrati i funerali.

"Pina, non ci sono parole - scrive Matteo Marzella, presidente della sezione vastese dell'ANPS -, sei volata via nei cieli lasciando un grande vuoto in noi che per anni abbiamo condiviso il nostro lavoro. Che il Signore ti accolga nel paradiso eterno".

Condoglianze alla famiglia dalla nostra redazione.