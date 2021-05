Mourinho vuole l'ex Vastese Marco Amelia nel suo staff alla Roma

José Mourinho, futuro allenatore della Roma, già annunciato al posto dell'attuale tecnico Fonseca, avrebbe espressamente chiesto l'ex portiere della nazionale e allenatore della Vastese Marco Amelia nel suo staff.

Mou è a caccia di una figura che possa affiancarlo e che soprattutto conosca al meglio l’ambiente giallorosso. Amelia, nella seconda parte di questa stagione al timone del Livorno in C dopo l'esperienza in Serie D alla Vastese conclusasi prima dello stop per il Covid con l'avvicendamento in panchina con Massimo Silva, avrebbe il ruolo di collaboratore tecnico.