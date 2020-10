Il Giro d'Italia sulle strade abruzzesi, passaggio bagnato a Vasto

Passaggio a Vasto nell'ambito della tappa San Salvo-Roccaraso, l'ottava dell'edizione 2020 del Giro d'Italia.

Poco dopo le 10,30 i ciclisti, dopo la partenza avvenuta sul lungomare Cristoforo Colombo di San Salvo Marina alle 10,20, sono transitati sulla Statale 16 Adriatica, quindi in via Istonia e poi a salire su via Magnacervo, nella zona della Madonna delle Grazie, via Roma, piazza Verdi, corso Mazzini e via Incoronata prima di tornare di nuovo sulla nazionale Adriatica proseguendo verso Casalbordino e la Costa dei Trabocchi.

Partenza sotto la pioggia per il gruppo di corridori, con la maglia rosa addosso al portoghese Almeida, e la 'carovana' che lo precede e segue. E, complici proprio la situazione meteo non ideale e le restrizioni dovute al Covid, non c'è stato il consueto bagno di folla per quella che è una delle manifestazioni sportive e sociali più amate dal grande pubblico.

Il percorso, dopo aver attraversato la Statale, prevede il passaggio sulla Fondovalle Sangro fino al bivio per Piane d'Archi. Da qui marcia verso Guardiagrele, poi Pretoro e Passo Lanciano. Si attraverseranno in seguito le aree di Lettomanoppello, Scafa, San Valentino in Abruzz Citeriore, Caramanico Terme e Sant'Eufemia a Maiella nell'entroterra del Pescarese per scollinare a Passo Leonardo. L'ultima parte del percorso coinvolgerà Campo di Giove e Cansano, la risalita verso il Bosco di Sant'Antonio, Pescocostanzo e Rivisondoli ed infine Roccaraso con il tratto finale in pendenza verso il traguardo dell'Aremogna.

Domani giornata di sosta. Martedì altra tappa tutta abruzzese con la Lanciano-Tortoreto.