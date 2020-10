Giornata mondiale degli uccelli migratori: da foce a foce

Il Forum Civico Ecologista ha organizzato, il 10 ottobre 2020, in occasione della giornata mondiale degli uccelli migratori, insieme al Gruppo Fratino Vasto e Ambiente Basso Molise, una visita ornitologica alle foci dei fiumi Sinello in Abruzzo e Trigno in Molise. La finalità è stata l’osservazione e la scoperta del territorio, della sua avifauna, delle aree umide, i flussi migratori e la valorizzazione degli habitat fluviali e costieri.

Sono state osservate varie specie ornitiche: garzette, aironi, bianchi maggiori, aironi cenerini, cormorani, germani reali, gallinelle e gabbiani.

Alla foce del Trigno sono state illustrate tutte le iniziative prese in accordo con l’amministrazione comunale di Montenero di Bisaccia per l’istituzione della riserva naturale Foce Trigno. E’ stata notata una notevole differenza delle presenze ornitiche fra le due foci. Ci sono molte più presenze di uccelli alla foce del Trigno rispetto a quella del Sinello, molto antropizzato.