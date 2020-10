Giro d'Italia, salita iniziale a Vasto nella tappa San Salvo-Roccaraso

Domenica 11 ottobre Vasto si tingerà di rosa per il passaggio dei ciclisti del Giro d’Italia, che da Vasto Marina percorreranno Via Magnacervo, Via Roma, Corso Mazzini e Via Incoronata, arterie che saranno interdette al traffico veicolare e alla sosta.

Il seguitissimo evento sportivo, partito l’anno scorso proprio dalla nostra città, richiamerà senz’altro appassionati che attenderanno lungo il percorso il passaggio dei ciclisti per spronarli. Si ricorda pertanto di evitare assembramenti e rispettare il distanziamento sociale.

"Siamo soddisfatti - hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l'assessore allo Sport e al Turismo Carlo Della Penna - perché nel corso del nostro mandato abbiamo più volte ospitato la famosa competizione ciclistica internazionale, che porta con sé una grande opportunità di promuovere Vasto in ogni Paese in cui la gara è trasmessa in tv. Attraverso le immagini da Vasto Marina a Via Magnacervo sarà possibile ammirare la città e la bellezza del suo mare. Una bellissima cartolina che sarà sicuramente apprezzata anche dai ciclisti".