Piscina comunale, pronte a ripartire le attività di nuoto targate H2O Sport

La piscina comunale di via dei Conti Ricci a Vasto, sotto la gestione dell’H2O Sport, riparte con le attività di Scuola Nuoto e di aquafitness da lunedì 7 settembre.

“La struttura con la vasca semiolimpionica di 25 x 12,50 mt, la vasca per bambini 12,50 x 6 e la palestra climatizzata di 100 mq. – si legge in una nota – riaprirà in sicurezza nel rispetto delle normative per il contenimento del Covid-19 stabilite dalle linee guida della Federazione Italiana Nuoto: numero di accessi limitato, distanziamento garantito e sanificazione continua di tutti gli ambienti”.

Dopo aver dedicato l’estate al nuoto libero e al progetto “Summer Camp”, la divertentissima colonia estiva che si protrarrà anche per la settimana prossima, la segreteria si sta dedicando alle iscrizioni per la nuova stagione natatoria. Ci si potrà iscrivere per i corsi di nuoto per bambini, ragazzi e adulti, ai corsi nuoto biberon per bambini dai 6 mesi a 2 anni, corsi di nuoto baby per bambini dai 3 ai 6 anni, corsi di benessere in gravidanza, corsi per la terza età. Per chi ama il fitness in acqua una vasta gamma di attività: aquagym, aquafunctional, Hidrobike, Riderband e Aquajump.

Nel rispetto delle normative il nuoto libero sarà gestito con prenotazione obbligatoria con cadenza oraria.

Hanno già ripreso le attività agonistiche del nuoto e nuoto sincronizzato e si apprestano a riprendere gli allenamenti le squadre Under 14 e Under 16 della pallanuoto.

Novità per le bimbe nate dal 2011 al 2014, scuola Syncro, avviamento al nuoto sincronizzato con appuntamento bisettimanale: prova gratuita per le bimbe con le nostre allenatrici.

Ancora una settimana di programmazione per poi riprendere le attività di fitness in palestra, da lunedì 14 settembre: funzionale, ginnastica correttiva, yoga e pilates e Sambafit (ritmo do brazil). E ancora, corsi idroterapici, idrokibesiterapia, corsi di ginnastica dolce in acqua e aquantalgica.