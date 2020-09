Vestiti di bianco e racchette di legno per il torneo 'C'era una volta il tennis'

Si sono svolte mercoledì sera, presso il Trabocco Punta San Nicola a Vasto, le premiazioni della settima edizione del Torneo “C’era una volta il tennis“, promosso dal Circolo Tennis ‘Antonio Boselli‘.

Sono stati 22 i partecipanti che, per regolamento, sono scesi in campo vestiti rigorosamente di bianco e hanno giocato con racchette in legno.

Le coppie sono state sorteggiate, formate da giocatori di sesso diverso o ragazzi under, in modo da coinvolgere il più possibile anche le giovani generazioni. Vincitori del torneo, al termine di gare appassionanti e divertenti sono risultati Denise Lusi e Antonio Altieri.

“Un ringraziamento a tutti i partecipanti – si legge in una nota del Circolo -, all’amica Luigina Di Paolo, che ha contribuito alla realizzazione del torneo e al trabocco ‘Punta San Nicola’. Appuntamento ora il 5 settembre con la presentazione dei Campionati Nazionali di Terza Categoria Maschile, in programma alle 18 presso la club house del Ct Vasto”.