Vastese, ripresa la preparazione all'Aragona

E' ripresa ieri pomeriggio, dopo due giorni di riposo successivi alla conclusione del ritiro di Rivisondoli, la preparazione della Vastese.

Il gruppo biancorosso si è ritrovato allo Stadio Aragona per ricominciare gli allenamenti sotto la guida di mister Massimo Agovino e del suo staff tecnico.

L'organico è ancora in via di definizione ed ulteriori operazioni di mercato, con l'azione in tal senso del direttore sportivo Nicola D'Ottavio, sono attese per completare la rosa in vista dei primi appuntamenti ufficiali stagionali per la Serie D 2020/2021.

Domenica pomeriggio, rende noto il club, allenamento congiunto all'Aragona (ore 17,30) con il Cerignola, squadra pugliese di Serie D. La sessione sarà a porte chiuse.