Un nuovo attaccante per la Vastese: preso Antonio Calabrese

Antonio Calabrese è un nuovo giocatore della Vastese.

L'annuncio del club: "Classe 1996, attaccante nativo di Castel San Pietro Terme, è cresciuto nelle giovanili del Bologna e vanta esperienze in C con Arezzo, Racing Roma e Picerno ed in D con il Castelfidardo ed il Forlì (dove ha giocato nella seconda parte della scorsa stagione dopo l'iniziale al Picerno).

L'accordo è stato formalizzato nella giornata odierna.

Benvenuto in biancorosso, Antonio!"