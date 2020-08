Video del concerto “Organo del 1719 e Voce”

L’associazione Culturale amici del Toson d’Oro in collaborazione con l’Assessorato Servizi e Politiche Culturali della Città del Vasto, danno la possibilità a tutti di vedere il concerto “Organo del 1719 e Voce”, realizzato l’8 agosto 2020 in memoria di Don Cesare Michelangelo d’Avalos d’Aquino d’Aragona Marchese di Pescara e del Vasto, nel 291° anniversario della morte, nella Chiesa di Santa Maria Maggiore di Vasto

E’ questo il primo degli Eventi Culturali proposti dall'Associazione Amici del Toson d'Oro nell'ambito del Toson d'Oro 2020, in questo anno particolare per restrizioni Covid. Una serata all'insegna della bella musica, del bel canto e di tanta storia per ricordare l'Eccellentissimo Marchese Don Cesare d'Avalos, ultimo marchese residente nella Città del Vasto, in occasione del 291° anno dalla morte, 07 agosto 1729.

Il maestro Marco Vallese e il soprano lirico Lili Emilova Stefanova Pignatelli hanno proposto un ricco e significativo repertorio.