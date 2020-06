Tappa a Punta Penna per 'Appuntamento in Adriatico 2020'

Sabato 20 giugno (non il 21 come indicato nella locandina, ndr.), nelle prime ore del pomeriggio, farà tappa al Circolo Nautico di Vasto, nella sede al porto di Punta Penna, il tour velico “Appuntamento in Adriatico“, giunto alla sua XXXII edizione.

La manifestazione sportiva è organizzata da Assonautica ed è capitanata dal commodoro Paolo Del Buono.

Equipaggi di diverse regioni, con le loro barche a vela, anche in questa edizione, fanno tappa nei più importanti porti della costa adriatica: da Porto Garibaldi di Comacchio (Ferrara), passando al corridoio Adriatico fino a giungere sulle coste pugliesi, poi da Brindisi a Corfù con ritorno a Trieste.

Scopo della manifestazione, oltre a valorizzare i porti italiani e diffondere l’amore per il nostro mare, è quello di “andare alla ricerca della cultura e dell’enogastronomia delle città portuali che vengono toccate nel tour velico“, si legge in una nota dei promotori.

L’anno scorso, legata all’evento, c’era l’organizzazione di una cena con organizzatori e iscritti dei circoli nautici ma, visto il particolare momento e le imposizioni governative che si esplicano nel divieto di formare gli assembramenti, ci si limita a porgere agli equipaggi partecipanti un “sobrio ma caloroso benvenuto“.

Redazione Vasport – redazione@vasport.it