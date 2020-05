Addio a Gabriele Pasquini, un pezzo di storia del calcio biancorosso

All’età di 61 anni, strappato prematuramente all’affetto dei suoi cari per una malattia, è venuto a mancare Gabriele Pasquini, ex difensore biancorosso, per cinque stagioni all’Aragona, quattro delle quali con l’allora A.C. Vasto 82 ed una con la Polisportiva Vastese.

Pasquini ha lasciato un segno importante nella storia del calcio vastese ed in tanti, tra ex compagni di squadra e tifosi, appresa la notizia, lo ricordano con grande calore ed affetto, addolorati per la perdita.

Nella foto della Vastese 1987/88, tratta all’Almanacco del Calcio Vastese di Beniamino Fiore, Pasquini è nella seconda fila terzo da sinistra, di fianco al portiere Fulvio Castignani