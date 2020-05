Premio nazionale 'Histonium' di poesia e narrativa alla XXXV edizione

Nonostante il momento particolare che stiano vivendo con il Covid-19, l’organizzazione del Premio nazionale “Histonium” di poesia e narrativa ha deciso di programmare lo stesso la XXXV edizione, perché sia di sprone per una piena ripartenza del nostro Paese.

Il Bando, già indetto agli inizi di febbraio, ha come data di scadenza per l’invio delle opere, sabato 30 maggio 2020.

Al Concorso possono partecipare tutti i cittadini italiani, anche residenti all’estero, solo con opere in lingua. Tali opere non devono aver mai conseguito il primo premio in altri Concorsi. Le poesie non devono superare i 40 versi, le opere di narrativa le 8 cartelle.

Le Sezioni sono sei: A) Poesia inedita a tema libero; B) Silloge inedita di 10 poesie; C) Narrativa inedita; D) Opera inedita, svolta in poesia o in prosa sul tema sociale: “La nuova cultura della Pace”; E) Libro edito di poesia, narrativa e saggistica (dal mese di gennaio 2018 al mese di aprile 2020); F) Opera in poesia o prosa sul tema: “L’amore, fonte di vita e di profonda unità”.

Novità di questa edizione è innanzitutto un tema di grande attualità: quello sulla nuova cultura della Pace (da svolgere per la Sezione D). L’elaborato letterario deve approfondire la necessità, nel nostro mondo globalizzato, di una nuova cultura della Pace, basata sui valori universali di rispetto per la vita, la libertà, la giustizia, la solidarietà e la tolleranza. Ma c’è un secondo tema speciale, che i concorrenti possono affrontare nei loro testi: quello che riguarda l’amore vero (da svolgere nella Sezione F), non solo come sentimento che emoziona e coinvolge l’essere, ma anche come scelta, impegno reciproco e dono meraviglioso che nulla chiede in cambio.

Per ulteriori informazioni e per ricevere il Bando completo, inviare una e-mail a: premiohistonium@hotmail.it

Prof. Luigi Medea, Presidente del Premio