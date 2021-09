Verso il voto, presentata la lista di Fratelli d'Italia

Sabato 11 settembre si è tenuta la presentazione della lista dei candidati Fratelli d'Italia per le elezioni del Comune di Vasto.

All’incontro, che si è tenuto presso la sede del comitato del centrodestra per Giangiacomo sindaco, erano presenti, tra gli altri, il Presidente della Regione, Marco Marsilio e Giuseppe Saraceni, Segretario aggiunto della UGL Metalmeccanici di Chieti, candidato nella lista del partito della Meloni, che ha ricevuto rassicurazioni importanti da parte del candidato Sindaco della coalizione Guido Giangiacomo, e dallo stesso Presidente Marsilio, sull'impegno costante e puntuale nel seguire tutte le vicende del settore industriale nella zona del vastese.

In una nota Saraceni evidenzia come UGL Metalmeccanici di Chieti, sia fortemente preoccupata dalla situazione dei 2 colossi Industriali del nostro territorio; con l'ormai crisi conclamata da parte della Denso di San Salvo, dove dallo scorso luglio sono partiti i tavoli di discussione e confronto tra le parti istituzionali e sindacato, presso il MiSE; oltre l'incertezza che trapela presso l'altro colosso dell'automotive qual è la Fca Sevel.

Il candidato sindaco Guido Giangiacomo, che è già conoscenza della situazione, si è detto assolutamente disponibile in maniera assidua e concreta per monitorare quanto accade in queste realtà, con il forte impegno di salvaguardare con ogni mezzo le produzioni, al fine evitare dismissioni dei siti produttivi storici del comprensorio, tenendo anche conto della situazione, non propriamente rosea, dell'indotto che producono per le sopracitate Aziende.

Saraceni, concludendo, si dice certo che oltre alle rassicurazioni, una volta salito a Palazzo di Città, il nuovo sindaco Giangiacomo opererà nell'interesse collettivo e il per il bene dell'intera città del Vasto e del circondario.