Tour elettorale del ministro Garavaglia: a Vasto l'incontro con gli operatori turistici

Tour elettorale in Abruzzo del ministro con delega al Turismo, Massimo Garavaglia, a sostegno della campagna elettorale dei candidati a sindaco per il centrodestra.

Gli incontri sono organizzati dalla Lega.

Il ministro Garavaglia arriverà alle ore 10:15 a Sulmona, in piazza XX settembre, per incontratare simpatizzanti e militanti; alle ore 11 conferenza stampa presso Palazzo Sardi Comunità Montana,via Angeloni 11; alle ore 15:20 trabocco Punta San Nicola-SS16, contrada San Nicola a Vasto per incontrare gli operatori turistici; alle ore 16:15 Hotel San Giorgio a Vasto Marina per un confronto con i balneatori, alla presenza del candidato sindaco Guido Giangiacomo; alle ore 19, infine, tappa a Roseto per un'intervista pubblica.