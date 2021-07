Anna Bosco si ricandida nelle prossime amministrative con il Partito Democratico

Anna Bosco ha deciso di ricandidarsi nelle prossime amministrative con il partito democratico, appoggiando Francesco Menna, perché crede nella politica autentica, nel sostegno dei giovani, nella forza delle donne.

Dice quanto sia importante difendere e sostenere il lavoro svolto in questi cinque anni e evidenziare come siano importanti le risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza e della nuova programmazione 2021/2027, da spendere in maniera efficace e veloce.

Tra le nuove progettualità che Vasto attende ci sono: il nuovo polo scolastico, la riqualificazione del Carlo Della Penna, il supporto e la valorizzazione dei prodotti del territorio e il lavoro di rete con una politica di ascolto con le associazioni, con i rappresentanti di categoria e con i cittadini.