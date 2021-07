Appuntamenti estivi nella Riserva di Punta Aderci

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Molti gli appuntamenti estivi per gli appassionati della canoa, delle escursioni in mountain bike, delle passeggiate ecologiche e non solo, nell'incantevole Riserva di Punta Aderci.

Siete tutti invitati a partecipare. Nella locandina trovete tutte le informazioni per le prenotazioni.

www.puntaderci.it