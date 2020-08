Addio a Michele Della Penna, fu bandiera del calcio vastese

All'età di 84 anni è venuto a mancare Michele Della Penna, personaggio molto conosciuto e stimato a Vasto, giocatore della Pro Vasto negli anni Cinquanta e Sessanta.

Scriveva su di lui Il Messaggero in un articolo del 1961: "'E' una delle colonne dei biancorossi. Terzino potente e coraggioso a tutta prova, insistente in modo straordinario sull'avversario e sul pallone. Rappresenta spesso per l'attaccante avversario uno ostacolo insormontabile. Della Penna è uno dei giocatori che piace di più al pubblico vastese".

"Era noto anche come cantante sotto il nome di Mike Penny - ricorda Nicola D'Adamo, presidente dell'Assostampa Vastese -. Veniva invitato alle feste e gli si chiedeva sempre di cantare una canzone. Lui accontentava i suoi fans specialmente con la nota canzone di Robertino 'Con un bacio piccolissimo'. Canzone che cantò con grande successo anche nel mitico spettacolo della Repubblica Studentesca Vastese al Ruzzi nella primavera del 1967.

Con Michele Della Penna, Vasto perde un altro pezzo della sua storia".

I funerali saranno celebrati sabato mattina, 15 agosto, alle ore 8,45 nella Chiesa di Santa Maria Maggiore.

Foto storiche in galleria dall'Almanacco del Calcio Vastese di Beniamino Fiore