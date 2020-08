Carenza idrica e disagi a Vasto Marina: "Situazione insostenibile"

L'appello alla Sasi arriva tramite una sollecitazione rivolta direttamente al presidente della società che gestisce il servizio idrico nel territorio, Gianfranco Basterebbe.

Al centro dell'attenzione la carenza di acqua nella zona di Vasto Marina e tutti i disagi che ne conseguono nel pieno della stagione estiva.

"Con la presente - si legge nel documento inviato a Basterebbe siglato da Giuseppe Travaglini, del Gruppo Servizi del Consorzio Vivere Vasto Marina, sodalizio che raggruppa la stragrande maggioranza degli operatori commerciali e turistici della riviera - torniamo nuovamente a scrivervi per i gravi disservizi dovuti alla mancanza di acqua che sistematicamente si perpetuano soprattutto in periodi in cui l'affluenza turistica è maggiore.

Per noi operatori la situazione è diventata insostenibile e fastidiosa e si va a sommare ulteriormente al periodo già di per sé complesso che stiamo vivendo. Prenotazioni cancellate, disservizi alle aziende e condizioni igieniche precarie ci rammaricano profondamente nonostante il nostro impegno profuso. Vi chiediamo pertanto di intervenire immediatamente al fine di risolvere la problematica nel più breve tempo possibile o di essere pronti a fornire una soluzione alternativa al più presto".