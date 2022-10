Nel ricordo di Lucia Toscano

Cara Lucia,

le tue preghiere ti hanno finalmente liberata da una dura malattia.

È stato lungo il cammino che hai percorso negli anni della tua vita.

Ho avuto il privilegio di conoscerti... ricordo il primo collegio docenti, tu eri seduta con il tuo stupendo vestito a fiori scollato ed il tuo solare sorriso. Abbiamo lavorato insieme nella scuola Stirling a Vasto e ne abbiamo passate tante, tra momenti di sconforto e di gioia. Resterai sempre un luminoso ricordo che conserverò sempre nel cuore.

Lucia, ho da parte nel mio armadio il tubino che magistralmente mi hai cucito con le tue mani… sì, cucivi abiti per rendere le tue colleghe sempre belle come te. Collega cara che non hai mai esitato ad aiutarmi nei miei momenti bui. Sono felice con le lacrime agli occhi. Il buon Padre ti ha accolta nel suo regno dove certamente donerai i tuoi sorrisi a tutti i presenti, ad un collegio di belle anime come la tua.

A te Lucia un bacio, un pensiero ed un abbraccio.

Miranda la tua collega di via Stirling con te avvolta nel tuo ricordo.