Triste addio a Sonia Di Pinto, il ricordo del Maestro De Palma

Un’altra brutta notizia di lutto colpisce la Scuola di Kung Fu del Maestro Carmine De Palma, appena dopo un mese e qualche giorno della scomparsa del Maestro Ivan Vincenzi.

A perdere la vita in modo assurdo, per una rapina per una manciata di euro sul posto di lavoro in Lussemburgo, dove si era trasferita, l’ex atleta Cintura Marrone Sonia Di Pinto, 47 anni, originaria della stessa città del M° Ivan, Petacciato.

La notizia è arrivata nel giorno di Pasqua e ha lasciato tutti senza parole, increduli. Grande il dolore dei vecchi compagni di palestra e istruttori della Scuola di Kung Fu con sedi a Vasto, Termoli e Petacciato. “Ricordiamo tutti Sonia come atleta, donna tranquilla e gentile – dice De Palma – dava sempre il massimo in quello che faceva, ricordiamo le tante esibizioni e spettacoli, le feste di fine anno sportivo, ricordi che resteranno nel nostro cuore.

Scrivevi su Facebook il 2 marzo, dedicato al Maestro Ivan: ‘Mi mancheranno i tuoi abbracci forti… Arrivederci caro Ivan‘. Ora starai con lui in quell’abbraccio forte…“.