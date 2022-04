Parcheggi a pagamento, gestore inadempiente: contratto risolto a due mesi dalla scadenza

Con determina n. 294 del 14 aprile scorso si è proceduto, per grave inadempimento, alla risoluzione del contratto con la ditta a cui era stata affidata la gestione dei parcheggi a pagamento in città.

Il contratto stipulato in data 3/9/2020 con scadenza il 30/6/2022 - si legge in una nota diramata da palazzo di città -, prevedeva il versamento, alla Tesoreria comunale, con cadenza non superiore al mese, ed entro i 5 giorni successivi al periodo di riferimento, dell’intero ammontare degli introiti derivanti dal pagamento delle tariffe per la sosta.

I versamenti, fino all’anno 2020, risultano tardivi e, per l’intero anno 2021, ad oggi, nonostante i solleciti formali ed informali, la società ancora trattiene indebitamente € 301.926,15. Nessun versamento è inoltre pervenuto, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. Alla ditta che ha gestito i 1.182 stalli (Vasto città e Vasto Marina), si contestano, inoltre, alcune inadempienze operative.

Si procederà inoltre allo scorrimento della graduatoria per l’affidamento temporaneo del Servizio all’azienda utilmente collocata in graduatoria, come da determina di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione del Servizio n. 563.

“Una risoluzione necessaria per garantire - hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore alle Politiche di definizione e gestione del piano parcheggi, Carlo Della Penna - i compensi dovuti al Comune di Vasto. Spiace constatare che non sono finora state attivate le ‘soste rosa’, parcheggi dedicati alle donne in gravidanza. Sono ben 25 i parcheggi rosa previsti per tutta la città, con sosta consentita in prossimità delle sedi dei servizi di pubblica utilità. Proposte a cui l’Amministrazione comunale ha prestato molta attenzione e che purtroppo non ancora sono state realizzate. Il nuovo Codice della Strada, entrato in vigore il 10 novembre 2021 ha introdotto i parcheggi rosa. Soste che prima erano previste dai Comuni oggi invece li disciplina una legge nazionale”.