Club delle Bollicine e del Vino Italiano: "Coronavirus? No alla fobia, viviamo città e territorio"

Continua il percorso enogastronomico dell’Associazione Culturale del Club delle Bollicine e del Vino Italiano alla ricerca di gusti e sapori del nostro territorio.

Lo fa in un momento storico difficile per il nostro Abruzzo dove l’emergenza sanitaria per il corona virus rischia di creare non poche criticità al settore enogastronomico.

È stata una serata speciale alla Trattoria Toscana con la cantina Jasci Donatello, tra le prime in Italia e la prima in Abruzzo a produrre vino biologico. Protagonisti della serata il Cerasuolo d'Abruzzo premiato al Festival Abruzzo wine, il Pecorino medaglia d’Oro al Concorso Internazionale a Montpellier e con il Trebbiano d’Abruzzo tutti in abbinamento a portate di pesce.

Speriamo che iniziative come questa possano essere un augurio di ripresa del settore commerciale e turistico.



No alla fobia.

Viviamo la città.

Viviamo il nostro Territorio.