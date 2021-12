Grande successo della terza edizione di “In Diebus Natalis” dedicato a Silvana Marcucci

Ha avuto un grande successo l’evento “In Diebus Natalis” tenutosi nella Chiesa di Santa Maria Maggiore venerdì 10 dicembre. E’ la terza edizione della manifestazione che non si è potuta realizzare in presenza lo scorso anno a causa della pandemia e che quest’anno ha visto la possibilità di tornare finalmente in presenza. Ha partecipato il Coro del Liceo Musicale “R. Mattioli” di Vasto con circa 90 studenti coristi appartenenti alle cinque classi del Liceo Musicale diretto magistralmente dal Maestro del Coro Tania Buccini, con la partecipazione di Alberto Ortolano al pianoforte e Samantha Prencipe alle percussioni.

Il concerto, promosso dalla Pro Loco "Città del Vasto" assieme alla direzione scolastica del Polo Liceale "Mattioli" è stato dedicato alla compianta Silvana Marcucci, l’ex dirigente scolastica, scomparsa a febbraio 2021, anima ispiratrice del Liceo Musicale, componente del Direttivo e Responsabile del Settore Scuola della Pro Loco "Città del Vasto" e molti sono stati i momenti di grande emozione quando il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Grazia Angelini, il prof. Luigi Murolo e l’avv. Aurora Mancini e Mercurio Saraceni, hanno ricordato la prof.ssa Silvana Marcucci, evidenziandone il ruolo determinante che ha avuto nell’incrementare la cultura nella comunità sotto tanti aspetti.

La prof.ssa Tania Buccini ha commentato: “Abbiamo avuto una chiesa gremita, ma soprattutto ho visto la gioia negli occhi dei miei gioielli. Forse il concerto più bello, per il significato, e anche per il modo in cui è stato organizzato, tanto entusiasmo. Grazie mille ai miei ragazzi, siamo tornati a fare musica con gioia!!!”