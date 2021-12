Stefano Angelucci Marino organizza l’evento: “Canto di Natale in Libreria”

E’ denominato: “Canto di Natale in Libreria”, l’evento organizzato da Stefano Angelucci Marino nella sua Libreria di Via Cavour, Sabato 11 dicembre dalle ore 16 alle ore 20. Sarà l’occasione per incontrare i personaggi di “Canto di Natale” di Dickens, ma anche letture animate, giochi, animazioni, prove di abilità e tanto divertimento.

Per info: t. 0873 498092 libreriavasto@gmail.com