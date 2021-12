Chiara Iacovitti propone “Natale itinerante. Letture in Kamishibai & Attività creativa”

Chiara Iacovitti, conosciuta da molti come “Chiara nei libri”, propone “Natale itinerante. Letture in Kamishibai & attività creativa”, un itinerario nei comitati di quartiere per proporre letture natalizie… in giro per la città. Incontri gratuiti dedicati ai bambini dai 4 agli 11 anni, e per i più piccoli con il supporto di un adulto.

La prima tappa è prevista venerdì 10 dicembre alle ore 19 presso il Circolo Socio Culturale di Sant’Antonio Abate, in collaborazione con il comitato di quartiere e con il patrocinio del Comune di Vasto.

La Partecipazione GRATUITA è prevista con prenotazione obbligatoria contattando il 333-8798132 (posti limitati)