"(S)vaghiamo fra libri" al 'Palizzi' di Vasto

In adesione all'iniziativa nazionale #libriamoci - giorni di lettura per la scuola, i ragazzi del biennio Economico e Tecnologico dell'Itset Palizzi presenteranno il 16 novembre dalle ore 9:00 nell'aula magna dell'Itset Palizzi i libri da loro più amati ai compagni.

Ci sarà l'opportunità di confrontarsi on line con la giovanissima autrice Lavinia Colasante, teatina quindicenne, amante sin da piccola della scrittura e lettura, che ha da poco pubblicato un libro "Mille volti di me", nel quale coniuga e sperimenta immagini, versi e prosa in uno stile molto vicino ai giovani.